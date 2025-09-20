Autofahrer zerstört Lichtmast und flüchtet – doch weit kommt er nicht

Bei einem Verkehrsunfall in Kirchwerder ist ein Lichtmast derart beschädigt worden, dass er stromlos geschaltet und abgesägt werden musste. Der verantwortliche Autofahrer wollte nach dem Unfall flüchten, wurde aber von Polizisten gestellt.

In der Nacht zu Samstag war der Mann mit seinem roten VW Golf Kombi auf dem Hower Hauptdeich in Richtung Zentrum unterwegs. Plötzlich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam rechts von der Straße ab und krachte mit diesem gegen einen Lichtmast.

Mann muss mit zur Wache

Durch den Aufprall rissen die oben verlaufenden Oberleitungen teilweise und Kuppelabdeckungen fielen auf die Straße. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, war der Autofahrer bereits verschwunden. Beamte hielten ihn jedoch in der Nähe des Tatorts auf. Ein Schnelltest verlief positiv auf Alkohol, weshalb der Mann mit auf die Wache musste, um einen Bluttest zu machen.

Währenddessen sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle ab, klemmte die Batterie ab und fegte Trümmerteile zusammen. Das Fahrzeug war in dem Mast verhakt und musste mit schwerem Gerät vom Mast getrennt werden. Anschließend wurde das Auto abgeschleppt.

Mitarbeiter des zuständigen Energieversorgers schalteten den Mast stromlos. Nach einer Begutachtung wurde dann entschieden, dass dieser abgesägt werden muss. Welchen Einfluss der abgesägte Mast auf die hiesigen Haushalte hat, war zunächst unklar. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für Polizei und Feuerwehr beendet. (dg)