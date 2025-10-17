mopo plus logo
Auto Unfall Laternenmast

Ein Auto steht nach einem Unfall an einem Laternenmast. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Polizei Aachen

  • Sternschanze

Unfall in der Schanze: Autofahrt endet am Laternenmast – Mann verletzt

Abruptes Ende einer Fahrt: Ein Mann ist mit seinem Auto in der Sternschanze gegen einen Laternenmast gestoßen und verletzt worden.

Der Fahrer war am frühen Freitagmorgen gegen 4.20 Uhr auf der Stresemannstraße mit seinem Wagen gegen einen Laternenmast gekracht. Der Wagen sei wohl plötzlich nach links über die Straße gezogen, so die Polizei zur MOPO.

Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall sind Betriebsstoffe ausgelaufen, die von der Stadtreinigung mit Bindemitteln aufgenommen wurden. (dpa/rei)

