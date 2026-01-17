mopo plus logo
Wrack an einem Ampelmast

Unfall in Billstedt: Der Pkw wurde am Samstagmorgen bei einem Auffahrunfall mit Wucht gegen die Ampel geschoben, der Unfallfahrer rannte weg. Foto: CityNews TV

  • Billstedt

Auffahrunfall endet an Ampelmast – Fahrer verschwunden

Crash an der roten Ampel: Am Samstagmorgen krachte in Billstedt ein Pkw ungebremst in einen stehenden Pkw und schob ihn mit Wucht gegen einen Ampelmast – Fahrer und Beifahrer des Unfallwagens sind verschwunden und ließen den Fahrer des anderen Fahrzeugs verletzt zurück.

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 9.20 Uhr auf der Bergedorfer Straße in Höhe der Anschlussstelle Billstedt Mitte, berichtet ein Polizeisprecher. Ein Pkw fuhr von hinten ungebremst in einen wartenden Wagen und schob ihn mit Wucht gegen die Ampel. Die Front des Wagens wurde von dem Apelmast eingedrückt, der Stoßdämpfer teilweise abgerissen. Der Ampelmast steht zwar noch, die Lichter hängen jedoch schief oder liegen zwischen Autoteilen am Boden.

Billstedt: Unfallverursacher rannten weg

Nach dem Crash verließen zwei Insassen das Verursacherfahrzeug und flohen zu Fuß. Den Fahrer des anderen Pkw lassen sie verletzt zurück. Er wird mit Rückenschmerzen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht noch nach den Tätern.

Nun laufen die Ermittlungen wegen Unfallflucht und Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Das Unfallverursacherfahrzeug wird kriminaltechnisch untersucht. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

