Auto kommt von Straße ab und prallt gegen Mauer – Frau in Hamburg verletzt

Bei einem Unfall in Billstedt ist am Samstagmittag eine Frau verletzt worden. Der Rettungsdienst versorgte sie. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Um kurz vor 12 Uhr war sie auf der Straße Rote Brücke unterwegs, als sie plötzlich die Kontrolle über ihren VW verlor. Im weiteren Verlauf kam sie von der Straße ab, fuhr mit dem Wagen einen Hang hinunter und prallte gegen eine Mauer.

Unfall in Billstedt: Polizei ermittelt

Von Zeugen informierte Rettungskräfte behandelten die Frau, die sich durch den Unfall leicht verletzt hatte. Ins Krankenhaus musste sie ersten Informationen zufolge nicht. Weitere Autos waren an dem Unfall wohl nicht beteiligt.

Die Polizei sperrte die Straße und vernahm die Frau. Die Beamten wollen nun die Ursache des Unfalls ermittelt. Noch ist diese unklar. Feuerwehrkräfte sicherten derweil das Auto, das abgeschleppt werden muss, und prüften, ob Betriebsstoffe ausgelaufen waren. (dg)