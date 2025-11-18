mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Rund 50 Retter sind bei dem Brand im Einsatz.

Rund 50 Retter sind bei dem Brand im Einsatz. Foto: NEWS5 / Fabian Höfig

  • Othmarschen

Brand in Tiefgarage – Großeinsatz und Warnung in Hamburg

Großeinsatz der Feuerwehr in Othmarschen: In einer Tiefgarage steht ein Auto in Flammen. Die Brandbekämpfung gestaltet sich schwierig – und die Feuerwehr gibt eine amtliche Warnung heraus.

Der Einsatz begann gegen 7 Uhr am Albertiweg. Von dort wurde schwarzer Qualm aus einer Tiefgarage gemeldet. Mehrere Löschzüge mit rund 50 Rettern rückten an. Laut einem Feuerwehrsprecher war auch das angrenzende Wohnhaus stark verqualmt.

Wegen des Großbrands wurde die Bevölkerung über Warn-Apps gewarnt. MOPO
Wegen des Großbrands wurde die Bevölkerung über Warn-Apps gewarnt.
Wegen des Großbrands wurde die Bevölkerung über Warn-Apps gewarnt.

Schwierige Löscharbeiten werden länger andauern – Warnung vor Rauchwolke

Die Retter drangen unter Atemschutz zum Brandort vor. Dies gestaltete sich wegen der verwinkelten Gänge schwierig. Auch gegen 8 Uhr waren die Löschmaßnahmen noch nicht abgeschlossen. Zum Glück gab es keine Verletzten. Der Einsatz wird die Feuerwehrleute noch einige Zeit beschäftigen.

Wegen des Großbrandes wurde die Bevölkerung in Othmarschen und den umliegenden Orten über Warn-Apps vor einer Belästigung durch Brandrauch gewarnt. Die Rauchwolke ziehe in Richtung Nordosten, hieß es.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test