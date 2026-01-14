Auto in Flammen: Anrufer gibt Hamburger Polizei wichtigen Hinweis

In Billbrook hat am Mittwochvormittag ein Auto gebrannt. Drei Unbekannte sollen laut einem Zeugen kurz darauf vom Ort des Geschehens geflüchtet sein. Doch laut Polizei handelt es sich voraussichtlich nicht um einen klassischen Fall von Brandstiftung.

Die Feuerwehr wurde gegen 11.20 Uhr von einem Anrufer in die Châu-und-Lân-Straße gerufen, weil ein Auto brannte, so ein Sprecher. Die Flammen drohten zunächst auf weitere Fahrzeuge überzugreifen, konnten von der Feuerwehr aber rechtzeitig gelöscht werden.

Der Anrufer erklärte laut Feuerwehr am Telefon, dass ein Zeuge vor Ort drei Gestalten bei der Flucht beobachtet hatte. Auch die Polizei rückte zum Brandort an und sicherte Spuren.

Auto stand wohl wochenlang auf dem Parkplatz

Laut einem Polizeisprecher soll der Wagen bereits mehrere Wochen lang auf dem Parkplatz gestanden haben. Es soll Hinweise geben, dass mehrere Personen sich über längere Zeit in dem Auto aufhielten und dann im Inneren ein Feuer ausbrach.

Das könnte Sie auch interessieren: Mäuseplage am Flughafen: Restaurantbetreiber verzweifelt

Es handelt sich demnach ersten Erkenntnissen nach nicht um einen klassischen Fall von Brandstiftung, so der Sprecher. Die Beamten befragten mehrere Personen, die sich in der Nähe des Autos aufhielten. (mp)