Mitten am Vormittag: Alfa Romeo in Hamburg komplett ausgebrannt

Pkw-Brand am Deich: Die Feuerwehr rückte am Samstagvormittag zu einem Löscheinsatz in Hamburg-Billbrook aus.

Gegen 11 Uhr am Samstagvormittag wurde die Hamburger Feuerwehr wegen eines Brandes in Hamburg-Billbrook alarmiert. Vor einem Firmengebäude am Billbrookdeich 74 war ein Pkw in Flammen aufgegangen.

Die Einsatzkräfte löschten den schwarzen Alfa Romeo Limo mit Wasser, Schaum und unter Atemschutz. Dabei wurden die Löscharbeiten durch auslaufenden Kraftstoff erschwert. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand durch den Brand verletzt. Lediglich zwei Müllcontainer wurden durch die Hitzestrahlungen beschädigt.

Der Einsatz dauerte fast zwei Stunden. Währenddessen wurde der Deich gesperrt. Mittlerweile ist alles wieder frei. Zu den Ursachen des Brandes ist bislang nichts bekannt. (mp)