Auto brennt auf wichtiger Verkehrsader – Fahrer kann sich retten

Dramatischer Vorfall in Hamm: Auf der viel befahrenen Eiffestraße ging am Freitagmittag ein Auto in Flammen auf. Der Fahrer konnte sich retten.

Gegen 12 Uhr wurde die Feuerwehr gerufen. Laut einem Augenzeugen qualmte der Wagen zunächst, bevor Flammen aus dem Motorraum schlugen und das Fahrzeug binnen Sekunden vollständig brannte. Der Fahrer konnte noch abbremsen und sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Verkehrsbehinderungen nach Feuer

Die Feuerwehr war rasch vor Ort und löschte den Brand. Während der Einsatzmaßnahmen kam es auf der Eiffestraße aufgrund der Löscharbeiten und der starken Rauchentwicklung zu Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde niemand.