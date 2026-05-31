Fahrzeug in Flammen: Verkehrsader in Hamburg gesperrt – riesige Rauchsäule

Auf der B5 in Billstedt ist am Sonntagvormittag ein Transporter in Flammen aufgegangen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Pkw bereits in Vollbrand. Die Bundesstraße wurde in Richtung Hamburg gesperrt.

Laut Feuerwehr wurde gegen 10.40 Uhr ein qualmendes Fahrzeug auf der Bergedorfer Straße auf Höhe der Anschlussstelle Billstedt gemeldet. Daraufhin rückten mehrere Löschfahrzeuge aus.

Fahrezug in Vollbrand – B5 von Polizei gesperrt

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage mitteilte, stand der Wagen in Vollbrand. Daraufhin wurde die B5 zwischen Mümmelmannsberg und Billstedt gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und Rückstaus.

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Eine riesige schwarze Rauchsäule stieg auf und war weithin sichtbar. Glück im Unglück: Verletzte gibt es nach aktuellem Stand nicht. Die Polizei vermutet, dass ein technischer Defekt Auslöser des Autobrands war. Die Ermittlungen dauern an.