Ein Auto gerät in einem Carport in Brand. Die Flammen drohen auf ein Wohnhaus überzugreifen – die Feuerwehr ist schnell vor Ort.

In Schnelsen ist es am Montagmorgen zu einem herausfordernden Einsatz der Feuerwehr gekommen. Dort brannte ein Auto in einem Carport. Die Flammen drohten auf ein Wohnhaus überzugreifen.

Zu dem Einsatz kam es gegen 7.10 Uhr. Anwohner der Holsteiner Chaussee hatten einen brennenden Pkw in einem Carport gemeldet.

Schuppen und Fassade von Flammen erfasst

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Der überdachte Stellplatz grenzte unmittelbar an ein Wohnhaus. Bei Eintreffen der Feuerwehr loderten die Flammen bereits meterhoch.

Laut Feuerwehr war ein angrenzender Schuppen bereits erfasst und die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen worden. Nur mit Mühe konnten die Retter eine weitere Brandausbreitung verhindern. Nach gut einer Stunde war die Gefahr gebannt. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache.