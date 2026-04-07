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Auto in Flammen – Hauptraße in Heimfeld gesperrt

Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten. Foto: Lenthe-Medien

  • Heimfeld

Auto geht in Flammen auf – Hauptstraße in Hamburg gesperrt

In Heimfeld ist es am Dienstagmittag zu einem brisanten Feuerwehreinsatz gekommen. Ein Auto war auf einer Hauptstraße in Flammen aufgegangen. Die Fahrerin konnte sich rechtzeitig retten.

Als die Ford-Fahrerin gegen 11.20 Uhr an einer roten Ampel an der Stader Straße anhielt, erlebte sie einen Schreck. Flammen züngelten unter der Motorhaube. Die Frau rettete sich im letzten Moment. Kurz darauf stand das Auto in Flammen, die Stader Straße wurde zunächst voll gesperrt.

Auto in Flammen – Fahrerin unter Schock

Nach gut 20 Minuten war der Brand gelöscht, eine Fahrspur je Richtung konnte wieder freigegeben werden. Die Autofahrerin erlitt einen Schock, brauchte aber nicht in die Klinik. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

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