Auto fängt im Feierabendverkehr Feuer – wichtige Straße gesperrt

Ein brennendes Auto sorgte am Mittwoch für Chaos im Feierabendverkehr. Während des Einsatzes musste eine Hauptverkehrsader in Hamburg gesperrt werden.

Dichter Rauch stieg am Mittwochnachmittag über der Steinstraße (Hamburg-Altstadt) in den Himmel: Ein Auto hatte dort gegen 16.30 Uhr Feuer gefangen.

Hamburg-Altstadt: Renault brennt völlig aus

Zwar konnte die Feuerwehr das Feuer löschen, der Renault brannte dennoch völlig aus. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei soll ein technischer Defekt die Ursache für den Brand gewesen sein.

Auch mehr als eine Stunde später waren die Einsatzkräfte noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Nachdem die viel befahrene Straße zunächst in beide Richtungen voll gesperrt war, wurde mittlerweile wieder eine Spur freigegeben. (mwi)