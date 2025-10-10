Auto geht in Flammen auf – während der Fahrer darin schläft

Auf einem Parkplatz am Eichbaumsee hat am Donnerstagabend ein Wagen Feuer gefangen – offenbar, während der Fahrer darin schlief. Wohl nur dank eines aufmerksamen Zeugen blieb der Mann unverletzt.

Gegen 22 Uhr brannte ein älterer Ford auf dem Parkplatz lichterloh. Nur kurz zuvor konnte sich der Fahrer aus dem Auto retten – und das wohl nur, weil ein Zeuge ihn rechtzeitig geweckt hatte. Laut einem Reporter vor Ort soll der Mann vor einer längeren Rückfahrt noch ein Nickerchen gemacht haben. Offiziell bestätigt ist das bislang nicht.

Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst behandelt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr hatte große Mühe, den brennenden Pkw zu löschen. Das Auto brannte vollständig aus. (rei)