Auto erfasst Fußgängerin: Hamburgerin stirbt in New York

Sie wollte den Geburtstag ihres Mannes in New York feiern, jetzt ist sie tot: Eine Hamburgerin starb am Mittwoch bei einem Autounfall in Manhattan.

Die 50-Jährige und ihr Mann (55) wurden laut amerikanischen Medienberichten gegen 14.40 Uhr Ortszeit von einem Minivan angefahren. Der Fahrer soll die beiden beim Zurücksetzen übersehen, sie gegen einen Lkw gedrückt und schließlich unter dem Wagen eingeklemmt haben.

Tödlicher Unfall in Manhattan: Fahrer flüchtet

Die Frau starb noch am Unfallort, ihr Mann erlitt nach Angaben der „New York Post“ einen Schädelbruch. Das Paar soll aus Hamburg kommen und in New York gewesen sein, um den Geburtstag des Mannes zu feiern.

Das könnte Sie auch interessieren: Die Block-Connection: Reich, mächtig und mit besten Kontakten

Der Fahrer des Minivans sei nach dem Unfall geflohen, schreibt die Zeitung. Die New Yorker Polizei habe ihn allerdings etwa eine Stunde später gefunden und in Gewahrsam genommen. (zc)