Mitten im Berufsverkehr: Frau überquert Straße und wird von Auto erfasst

Bei einem Verkehrsunfall in Harburg ist am frühen Montagmorgen eine Frau von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 6.10 Uhr. Ein weißer Pkw bog von der Gazerstraße auf den Alten Postweg ab und stieß dabei mit einer Frau zusammen, die gerade die Fahrbahn überquerte.

Wie die Polizei der MOPO mitteilte, soll die Frau wohl den fließenden Verkehr missachtet haben. Bei dem Unfall zog sie sich eine Fraktur im Bereich der Beine zu und wurde in ein Krankenhaus gefahren.

Für die Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte den Alten Postweg zwischen dem Schwarzenberg-Campus und der Heimfelder Straße in beide Richtungen bis 7.30 Uhr. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei sicherte Spuren und hat Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, warum es zu dem Zusammenstoß kam.