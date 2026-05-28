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Der Einsatzort in Hoheluft-West. Aus der Garage drang dichter Rauch.

Der Einsatzort in Hoheluft-West. Aus der Garage drang dichter Rauch. Foto: Marius Röer

  • Hoheluft-West

Auto brennt in Tiefgarage – Rauchwolke zieht über Hamburger Stadtteil

Großeinsatz in Hoheluft-West: Am Donnerstagabend ist ein Auto in einer Tiefgarage in Flammen aufgegangen – eine Rauchwolke zog über den Stadtteil.

Wie ein Polizeisprecher der MOPO bestätigte, rückten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot gegen 21.30 Uhr zur Moltkestraße / Ecke Bismarckstraße aus. In einer dortigen Tiefgarage brannte ein Fahrzeug.

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Das Feuer war rasch gelöscht, dennoch drang dichter Rauch aus der Garage und zog in Richtung Hoheluftchaussee. Der Bereich wurde für die Dauer der Maßnahmen gesperrt. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe dauern an. (idv)

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