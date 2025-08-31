Auto brennt in Hamburger Autobahntunnel: Gasflasche explodiert

Brisanter Einsatz im A7-Tunnel in Schnelsen: Am Sonntagabend hat ein Pkw angefangen zu brennen. Kurz darauf kam es zu einer Explosion. Die Autobahn ist in eine Richtung voll gesperrt.

Gegen 21.20 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein: Ein Pkw brennt auf der A7 in Fahrtrichtung Süden, im Tunnel auf Höhe der Abfahrt Schnelsen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Auto bereits in Vollbrand.

Laut Polizei hatte sich der Fahrer bereits in Sicherheit gebracht und blieb unverletzt. Im Fahrzeug befanden sich demnach mehrere Gasflaschen, von denen eine im Verlauf des Einsatzes explodierte.

Das könnte Sie auch interessieren: Großeinsätze in Hamburg: Drei Personen im Wasser verschwunden – Frau tot

Die Feuerwehr hatte den Brand gegen 22.10 Uhr komplett gelöscht. Die A7 wurde zunächst in beide Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung in Fahrtrichtung Norden wurde mittlerweile wieder aufgehoben.