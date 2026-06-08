Auto brennt in A7-Tunnel: Ein Verletzter – Sperrung sorgt für langen Stau

Im Stellinger Tunnel auf der A7 ist am Montagvormittag ein Auto in Brand geraten. Eine Person wurde verletzt. Der Tunnel wurde zunächst komplett gesperrt. Inzwischen sind die Fahrbahnen in beide Richtungen wieder frei.

Das Fahrzeug stand in Fahrtrichtung Süden in Flammen. Grund war laut Polizei ein technischer Defekt. Eine Person wurde verletzt und wird derzeit rettungsdienstlich versorgt, so die Feuerwehr zur MOPO.

Brand im Stellinger Tunnel: A7 in Hamburg gesperrt

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Die Feuerwehr war mit 55 Kräften im Einsatz. Das Feuer wurde schnell gelöscht, wie ein Sprecher der MOPO bestätigte.

Der ausgebrannte Wagen steht auf einem Abschleppfahrzeug im Tunnel. Florian Sprenger

Wegen des Brandes wurde die Autobahn zunächst in beide Richtungen vollständig gesperrt. Mittlerweile sind beide Fahrbahnen wieder frei.

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Der Rückstau in Richtung Norden war laut Verkehrsleitzentrale zwischenzeitlich etwa zwölf Kilometer lang. In Richtung Süden staut sich der Verkehr zwischenzeitlich auf der A7 bis etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Schnelsen-Nord und auf der A23 etwa bis Halstenbek.

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Gegen 12.30 Uhr hatte die Polizei einen Abschleppwagen mit Blaulicht zur Unfallstelle eskortiert. Nach der Bergung des ausgebrannten Autos wurde die Fahrbahn auf Schäden durch das Feuer hin untersucht. Laut Verkehrsleitzentrale ist der Asphalt wieder uneingeschränkt befahrbar.