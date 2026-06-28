Mann sorgte gleich für mehrere Einsätze, klaute Schokoriegel und versuchte, einen Beamten anzugreifen. Der Bundespolizei ist er schon bekannt.

Eine Streife der Bundespolizei vor der Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofs (Symbolfoto). Alexandra Stolze / Bundespolizei

„Aus nicht nachvollziehbaren Gründen“ war ein Mann (41) laut Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof (St. Georg) „außer Rand und Band“. Er hat am Samstag für mehrere Einsätze gesorgt und soll sogar versucht haben, einen Beamten anzugreifen.

Gegen 14 Uhr betrat er eine Drogerie in der Wandelhalle – trotz Hausverbots, weil er dort schon bekannt ist und in der Vergangenheit negativ auffiel. Der Ladendetektiv informierte die Bundespolizei.

Schokoriegel geklaut – dann wurde es turbulent

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Als Beamte ihn überprüften, soll er plötzlich, ohne erkennbaren Grund, seine Hose heruntergezogen und sich entblößt haben. Gegen ihn seien mehrere Strafverfahren eingeleitet worden. „Anschließend musste er wieder vollständig angekleidet entlassen werden“, so Rüdiger Carstens, Sprecher der Bundespolizei.

Um 21 Uhr betrat der 41-Jährige dann erneut den Laden, die Bundespolizei wurde erneut informiert. Dieses Mal soll er noch einen Schokoriegel gestohlen haben. Wert: 0,59 Cent.

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Bei seiner erneuten Kontrolle habe er sich dann grundlos aggressiv verhalten, so Carstens. Und weiter: „Plötzlich schubste der Beschuldigte einen eingesetzten Bundespolizisten und versuchte diesen mit einem gezielten Kopfstoß zu verletzen.“ Der Beamte habe dem Angriff noch ausweichen und den 41-Jährigen zu Boden bringen können.

Schnelltest bringt keine Klarheit

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In Handschellen wurde er zur Wache gebracht. Dort ergab ein Schnelltest den Wert von null Promille – Alkohol war also nicht der Auslöser seines Verhaltens. In einer Zeile bekam er Zeit, sich zu beruhigen.

Gegen den Mann seien Carstens zufolge weitere entsprechende Verfahren eingeleitet worden. Er sei der Bundespolizei bereits „einschlägig“ bekannt, insbesondere wegen Diebstahlsdelikten.