Junge Ausreißerinnen in Wohnung gelockt und dann bedrängt

Sechs Streifenwagen waren am Montagabend in Altona-Altstadt erforderlich, um zwei renitente Männer festzunehmen. Die hatten zuvor zwei jugendliche Ausreißerinnen bei sich in der Wohnung aufgenommen und dann sexuell motiviert bedrängt.

Auf MOPO-Nachfrage bestätigte die Polizei, dass es gegen 21.10 Uhr am Pinnasberg zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen war. Auch zwei Rettungswagen und ein Notarzt waren angerückt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten zwei Männer (39 und 59 Jahre) zwei als vermisst gemeldete Teens (beide 17) bei sich aufgenommen.

Männer leisten Widerstand – Polizist verletzt

Im Laufe des frühen Abends sollen die Männer dann Drogen konsumiert haben und sexuell übergriffig geworden sein. Die jungen Frauen flüchteten voller Angst zu einer Nachbarin, die alarmierte dann die Polizei.

Laut einem Sprecher des Lagedienstes der Polizei konnte der 39-Jährige in der Wohnung angetroffen werden, er leistete heftigen Widerstand gegen seine Festnahme. Ein Beamter wurde verletzt. Der zweite Mann war geflohen, konnte aber im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Beide Männer kamen auf die Wache. Die jungen Frauen wurden den Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.