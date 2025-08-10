Angriff vor Kiez-Club: Türsteher mit Messer attackiert, der greift zum Feuerlöscher

An der Reeperbahn ist es am Samstagabend zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen dem Türsteher eines Kiez-Clubs und einem abgewiesenen Gast gekommen. Dabei wurde der Türsteher mit einem Messer angegriffen. Auch zwei unbeteiligte Passanten wurden verletzt. Teile der Reeperbahn wurden gesperrt.

Bis gegen 23.45 Uhr verzeichnete die Polizei einen relativ ruhigen Abend auf dem Kiez. Dann eskalierte offenbar in Höhe der Hausnummer 148 ein Streit zwischen dem Türsteher einer Eventlocation und einem abgewiesenen Gast.

An Kiez-Club abgewiesen – da zog er ein Messer

Laut Polizei soll der Abgewiesene ein Messer gezogen und dem Türsteher damit eine oberflächliche Verletzung zugefügt haben. Der Türsteher habe den Angreifer dann niedergeschlagen und ihn mit dem Inhalt eines Feuerlöschers eingenebelt.

Doch auch dies schien den Angreifer nicht zu beeindrucken. Er soll mehrere umherliegende Glasflaschen genommen und auf den Türsteher geworfen haben. Davon wurden zwei an der Auseinandersetzung unbeteiligte Personen getroffen und verletzt.

Reeperbahn gesperrt – Kripo ermittelt

Wegen der zunächst unklaren Lage rückten mehrere Rettungswagen und Streifenwagen an. Laut dem Lagedienst der Polizei seien der Türsteher und die von den Flaschen getroffenen Passanten in eine Klinik gekommen. Die Reeperbahn wurde rund 30 Minuten halbseitig gesperrt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.