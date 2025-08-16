Wieder Massenschlägerei im Phoenix-Viertel – ein Verletzter

Erneut gab es im Harburger Phoenix-Viertel eine Massenschlägerei zwischen jungen Männern: Die Polizei war in der Nacht zu Samstag mit einem Großaufgebot im Einsatz, es gab einen Verletzten.

Im Hamburger Phoenix-Viertel kam es am frühen Samstagmorgen erneut zu einer größeren Auseinandersetzung. Gegen 1.13 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Polizei, dass rund 20 junge Männer im Rondell der Eddelbüttelstraße aneinandergeraten seien. Auch laute Knallgeräusche wurden gemeldet.

Mehrere Streifenwagen rückten sofort aus, Unterstützung kam aus weiteren Revieren. Doch bei Ankunft der Polizei waren die Beteiligten bereits geflüchtet. Am Tatort blieben nur zerbrochene Flaschen und Spuren der Auseinandersetzung zurück.

Im Rahmen der Fahndung kontrollierten die Beamten mehrere Personen. Vor einer bekannten Adresse in der Konsul-Renck-Straße trafen sie auf einen jungen Mann mit sichtbaren Gesichtsverletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn mit einem Nasenbeinbruch ins Krankenhaus. Zwei Begleiter wurden nach der Kontrolle wieder entlassen. Von den übrigen Beteiligten fehlt bislang jede Spur. Die Polizei ermittelt weiter.