Auseinandersetzung am Jungferstieg – Sicherheitsmitarbeiter verletzt

Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz. Foto: Marius Röer

  • Neustadt

Streit am Jungfernstieg: Sicherheitsmann verletzt – Gruppe flüchtet

Erneut ist es am Jungfernstieg (Neustadt) zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Am späten Samstagabend wurde ein Sicherheitsmann dort angegriffen und verletzt. Mehrere Personen flüchteten.

Der Einsatz ereignete sich laut Polizei gegen 23.55 Uhr. Am Jungfernstieg war eine Personengruppe aus ungeklärter Ursache mit einem Sicherheitsmitarbeiter in Streit geraten. Nach Informationen der MOPO verlagerte sich die Auseinandersetzung dann zur Europapassage.

Sicherheitsmann vom Rettungsdienst versorgt

Die Hintergründe sind unklar. Der Sicherheitsmitarbeiter wurde verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Mutmaßliche Tatbeteiligte konnten nicht festgestellt werden. Der Verletzte soll sich unkooperativ verhalten haben. Die Kripo ermittelt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

