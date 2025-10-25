Mit der Notbremse! Flaschensammler stoppt abfahrenden Flixtrain

Der Zug war schon angefahren. Da zog ein Mann am Hamburger Hauptbahnhof gleich zweimal die Notbremse, um aussteigen zu können. Als Bundespolizisten ihn dafür zur Rede stellten, lieferte er einen außergewöhnlichen Grund für sein Handeln.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, wurden die Beamten am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr von einem Zugbegleiter eines FlixTrain alarmiert. Der hatte einen Mann im Zug gemeldet, der die Notbremse betätigt hatte, als der Zug sich in Bewegung gesetzt hatte.

Die Beamten stellten den 52-Jährigen noch im Zug und befragten ihn zum Grund seines Handelns. Der Mann gab an, dass er den stehenden Zug betreten hatte, um Pfandflaschen zu sammeln. Als die Bahn anfuhr, habe er dann die Notbremse gezogen.