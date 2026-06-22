Seit Donnerstagmorgen wurde eine 76-Jährige aus Marienthal vermisst. Nun ist die Seniorin wieder aufgetaucht.

Mit diesem Bild suchte die Polizei nach der vermissten 76-Jährigen. Polizei Hamburg

Dement und orientierungslos: Seit Donnerstagmorgen wurde die 76-jährige Barbara N.-S. aus Marienthal vermisst. Die Polizei bat die Bevölkerung um Mithilfe. Mit Erfolg.

Die Seniorin verließ am Donnerstagmorgen ihre Pflegeeinrichtung an der Zitzewitzstraße und wurde zuletzt gegen 13.30 Uhr im Bereich des U-Bahnhofes Wandsbek Markt gesehen. Seitdem fehlte von der an Demenz erkrankten Frau aber jede Spur.

Keine Hinweise auf Straftaten

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Die Polizei Hamburg suchte öffentlich mit einem Foto nach ihr. Und hatte Erfolg. „Eine Passantin hatten die Frau inzwischen am U-Bahnhof Billstedt wiedererkannt und die Polizei informiert“, sagte Sprecher Thilo Marxsen am Montagmorgen. „Einsatzkräfte transportierten sie anschließend wieder in ihre Pflegeeinrichtung.“ Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. (mp)