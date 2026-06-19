Seit Donnerstagmorgen wird eine 76-Jährige aus Marienthal vermisst. Die Seniorin ist dement und orientierungslos.

Mit diesem Bild sucht die Polizei nach der vermissten 76-Jährigen. Polizei Hamburg

Dement und orientierungslos: Seit Donnerstagmorgen wird die 76-jährige Barbara Käthe Elisabeth Nordick-Strutz aus Marienthal vermisst. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Seniorin verließ am Donnerstagmorgen ihre Pflegeeinrichtung an der Zitzewitzstraße und wurde zuletzt gegen 13.30 Uhr im Bereich des U-Bahnhofes Wandsbek Markt gesehen. Seitdem fehlt von der an Demenz erkrankten Frau aber jede Spur.

Vermisste wurde zuletzt beim U-Bahnhof Wandsbek Markt gesehen

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Um die orientierungslose 76-Jährige zu finden, sucht die Polizei nun öffentlich nach ihr. Die Vermisste soll zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß sein und schwarze, mittellange Haare haben. Außerdem soll sie ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Jeans tragen.

Hinweise zu dem Aufenthaltsort der Vermissten werden beim Hinweistelefon der Polizei (Tel. 040 4286-56789) oder bei einer Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer die Vermisste sieht, wird gebeten, sich direkt beim polizeilichen Notruf unter 110 zu melden. (mp)