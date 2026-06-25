Eine 14-Jährige, die fast zwei Wochen lang verschwunden war, ist wieder aufgetaucht.

Die 14-Jährige wurde seit dem 14. Juni vermisst. Polizei Hamburg

Der Teenager wurde seit Mitte Juni vermisst, die Polizei bat die Öffentlichkeit um Hilfe.

Das Mädchen hatte eine Klinik, in der es in Behandlung war, ohne Angabe von Gründen oder Ziel verlassen und war seitdem nicht mehr gesehen worden.

Erst elf Tage später wurde sie am U-Bahnhof Niendorf angetroffen. Laut Polizei gibt es keine Hinweise für Straftaten im Zusammenhang mit dem Verschwinden der 14-Jährigen.