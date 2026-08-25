Ein Brandmelder löste in der Nacht mehrfach Alarm bei Louis Vuitton am Neuen Wall aus – offenbar wurde dabei auch die Einbruchmeldeanlage aktiviert.

In der Nacht zu Dienstag hat ein wiederholt auslösender Brandmelder für mehrere Polizeieinsätze bei Louis Vuitton am Neuen Wall in der Hamburger Innenstadt gesorgt. Erstmals schlug die Brandmeldeanlage gegen 23.50 Uhr am Montagabend Alarm. Damit wurde offenbar auch die Einbruchmeldeanlage aktiviert.

Die Polizei rückte daraufhin zum Geschäft aus, konnte vor Ort jedoch nichts Auffälliges feststellen. Wie ein Polizeisprecher der MOPO mitteilte, gab es keine Hinweise auf einen Brand oder einen Einbruch. Die Beamten vermuteten deshalb einen technischen Defekt.

Louis Vuitton am Neuen Wall: Mehrfach Alarm ausgelöst

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Doch damit war der Einsatz noch nicht beendet: Gegen 1 Uhr am Dienstag löste die Anlage erneut aus. Auch diesmal überprüften die Einsatzkräfte das Geschäft, ohne etwas Verdächtiges festzustellen. Gegen 2.20 Uhr kam es schließlich zu einem dritten Alarm. Wieder rückte die Polizei an – wieder ohne auffällige Feststellungen.

Nach aktuellem Stand geht die Polizei deshalb weiterhin von einem technischen Defekt der Anlage aus.