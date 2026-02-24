Aufregung im Hauptbahnhof: Mann lässt plötzlich Koffer zurück – Polizeieinsatz

Ein herrenloser Koffer hat am Dienstagmorgen einen Polizeieinsatz im Hamburger Hauptbahnhof ausgelöst.

Gegen 7.45 Uhr entdeckte eine Streife auf dem Südsteg ein zurückgelassenes Gepäckstück, dessen Inhalt zunächst unklar war. Videoaufnahmen zeigten einen Mann, der den Koffer abstellte und den Bereich verließ. Bei der Überprüfung fanden die Beamten in dem Koffer ein Messer mit einer Klingenlänge von 8,5 Zentimetern.

Kurz darauf meldete sich ein 67-jähriger Mann und gab an, der Eigentümer des Gepäckstücks zu sein. Nach einer Kontrolle und Belehrung erhielt der rumänische Staatsangehörige seinen Koffer zurück. Das Messer wurde sichergestellt, gegen den Mann wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. (rei)