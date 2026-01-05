Aufmerksame Zeugin ertappt Einbrecher – mehrere Festnahmen

Am frühen Sonntagmorgen wurden in Winterhude am Baumkamp drei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt und sofort von der Polizei festgenommen.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete gegen 4 Uhr morgens drei auffällige Männer, die sich einem Mehrfamilienhaus näherten. Plötzlich maskierten sie sich, woraufhin die Frau sofort die Polizei alarmierte. Offenbar hatten die Männer die Absicht, in das Haus einzubrechen.

Als die Polizei eintraf, flüchtete einer der Männer zu Fuß, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Anschließend umstellten die Einsatzkräfte das Gebäude und suchten nach den beiden weiteren Tätern. Diese sprangen aus Fenstern im ersten und zweiten Obergeschoss – offenbar, um einer Festnahme zu entgehen. Die Beamten nahmen die Männer jedoch unmittelbar fest. Alle drei Tatverdächtigen sind Georgier und 41, 57 sowie 30 Jahre alt.

Gegen mutmaßliche Einbrecher wurde Haftbefehl erlassen

Im Rahmen der ersten Ermittlungen gab es Hinweise auf einen Skoda, der in der Nähe des Tatorts geparkt war. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Polizistinnen und Polizisten Beweismittel sicher, und im weiteren Verlauf wurde der Skoda als mutmaßliches Tatmittel sichergestellt. Außerdem wurden an einer Wohnungstür Manipulationen am Schließzylinder festgestellt.

Das könnte Sie auch interessieren: Soziale Spaltung in Hamburg: Welche Viertel auf- und welche absteigen

Nach Abschluss der ersten Ermittlungen durch das Landeskriminalamt wurden die drei Georgier in das Untersuchungsgefängnis Hamburg überstellt. Ein Haftrichter erließ inzwischen Haftbefehl gegen alle drei Männer. Die weiteren Ermittlungen führt nun das Landeskriminalamt für Spezielle Einbruchskriminalität (LKA 19 „Castle“). (mp)