Betrüger legt sich mit der falschen Seniorin an: Polizisten nehmen „Kollegen“ fest

Dank der schnellen Reaktion einer Seniorin hat die Hamburger Polizei einen mutmaßlichen Trickbetrüger festgenommen. Der 36-Jährige soll versucht haben, eine 82-Jährige in Alsterdorf um ihr Erspartes zu bringen – und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Frau war am Dienstag von angeblichen Kriminalbeamten angerufen worden. Unter dem Vorwand, in ihrer Nachbarschaft gebe es eine Einbruchserie, forderten die Unbekannten sie auf, Bargeld und Wertsachen „zur Sicherheit“ an einen angeblichen Polizisten zu übergeben. Doch die Seniorin durchschaute den Trick und rief sofort die echte Polizei.

Mutmaßlicher Trickbetrüger fährt im Mietwagen zum Opfer

Zivilfahnder rückten an – und entdeckten kurz darauf ein verdächtiges Mietfahrzeug, in dem ein Mann wartete. Der 36-Jährige machte sich schließlich auf den Weg zur Wohnanschrift der Seniorin, wo ihn die Beamten festnahmen.

Bei dem mutmaßlichen Trickbetrüger fanden die Ermittler eine Zimmerkarte eines Hotels. Bei der Durchsuchung des Zimmers stießen die Beamten auf Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich, das sie sicherstellten.

Das könnte Sie auch interessieren: Flucht vor Polizei endet mit Massencrash: Trümmerfeld auf Hauptverkehrsstraße

Der Tatverdächtige wurde ins Untersuchungsgefängnis gebracht. Die Ermittler prüfen nun, ob der Mann für weitere Trickbetrügereien infrage kommt – und ob er Teil einer größeren Tätergruppe ist. (mp)