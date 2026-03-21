Aufladen geht schief: Akku explodiert im Keller

Bei einem Unfall in Lohbrügge ist ein Mann schwerer verletzt worden. Im Keller eines Mehrfamilienhauses am Moosberg kam es zu einer Explosion, ein Feuer brach aus.

Ersten Informationen der Polizei zufolge wollte der Mann am Samstagmittag im Keller ein Modellauto aufladen. Der Akku erwärmte sich jedoch rasend schnell und wurde immer heißer – bis er schließlich explodierte.

Keller und Treppenhaus belüftet

Mehrere Notrufe gingen daraufhin bei der Feuerwehr ein. Zusammen mit der Polizei machten sich die Retter auf den Weg zum Einsatzort. Mit Atemschutzmasken drangen die Kräfte in den Keller vor. Der Mann wurde mit Verletzungen vom Rettungsdienst behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Im Keller wurden das Modellauto und weitere Kunststoffteile gelöscht, die durch das Feuer in Brand geraten waren. Zusammen mit angebranntem Hausrat wurden die Überreste ins Freie gebracht, der Keller und das Treppenhaus im Anschluss gelüftet.