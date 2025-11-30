Trümmerfeld nach Auffahrunfall in Hamburg – zwei Verletzte

Bei einem Unfall auf der Billstedter Hauptstraße (Billstedt) sind zwei Menschen verletzt worden. Die Straße glich einem Trümmerfeld – und musste gesperrt werden. Die Polizei ermittelt.

Ersten Informationen zufolge kam es um kurz nach 3 Uhr zu einem Crash zwischen einem Sprinter und einem Taxi: Das Taxi stand wohl vor einer roten Ampel, als von hinten der Sprinter dem Taxi auffuhr. Die Geschwindigkeit muss enorm gewesen sein – an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.

Polizei ermittelt nach Unfall in Billstedt

Im Sprinter lösten die Airbags aus und diverse Teile der Front, darunter Teile der Stoßstange, rissen ab und landeten auf der Straße. Das Taxi, ein VW Touran, wurde im Heck schwer beschädigt.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und beide Fahrzeuge, nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Sie verstreuten dafür Bindemittel. Der Rettungsdienst versorgte die zwei verletzten Fahrer. Wie schwer die Verletzungen wogen, ist unbekannt.

Die Polizei sperrte die Straße und begann mit ihrer Arbeit. Die Beamten wollen den genauen Ablauf rekonstruieren. Noch ist unklar, wieso es zu dem Unfall kam beziehungsweise wieso der Sprinter-Fahrer die Kontrolle verlor. (dg)