„Auffälliges Gangbild“: Hamburger seit Wochen verschwunden – dringende Suche

Seit Wochen fehlt von Thomas G. jede Spur. Der 35-Jährige aus Winterhude ist auf Medikamente angewiesen, die Polizei schließt eine Eigengefährdung nicht aus und fahndet nun öffentlich mit Foto.

Die Polizei Hamburg sucht nach dem 35-jährigen Thomas G. aus Winterhude. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte seine Mutter zuletzt Mitte Dezember telefonischen Kontakt zu ihm. Als G. Anfang Januar auch nicht in seiner Wohnung angetroffen wurde, wandte sich eine Betreuerin an die Polizei.

Polizei geht von einer Eigengefährdung aus

Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen blieb die Fahndung bislang ohne Erfolg. Da der 35-Jährige regelmäßig Medikamente einnehmen muss, geht die Polizei von einer möglichen Eigengefährdung aus. Eine Richterin ordnete deshalb die öffentliche Suche mit Foto an. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Nord (LKA 144).

Thomas G. ist etwa 1,70 Meter groß, wirkt eher wie Anfang 30, hat eine kräftige Statur und ein auffälliges Gangbild, da er ein Bein nachzieht.

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei Hamburg unter der Telefonnummer 040/4286-56789 entgegen. Wer den Vermissten sieht, soll sich umgehend über den Notruf 110 melden. (mp)