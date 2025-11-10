Ende September stellten St. Paulis Clubbesitzer eine Sicherheitskampagne vor, weil die Zustände auf dem Kiez mittlerweile untragbar seien. Die Polizisten René Fernolendt und Golo Schneyer kämpfen dort jedes Wochenende aufs Neue gegen Diebe, Schläger und Dealer. Die MOPO hat sie eine Nacht lang begleitet.

„Schlägerei mit Glasflaschen am Bahnhof St. Pauli!“ Kaum ist die Information durchgegeben, fährt der erste Streifenwagen vor der Davidwache los. Innen haben fünf Polizisten auf großen Monitoren die Überwachungsaufnahmen der Reeperbahn im Blick. Zwei Minuten später sind die Beamten vor Ort – kurze Wege, im kleinsten Revier Deutschlands.

Marius Röer Golo Schneyer (r.) arbeitet seit fünf Jahren auf der Davidwache, sein Kollege René Fernolendt ist seit einem Jahr dabei. Golo Schneyer (r.) arbeitet seit fünf Jahren auf der Davidwache, sein Kollege René Fernolendt ist seit einem Jahr dabei.

Marius Röer Auf einem Monitor verfolgen die Beamten die Überwachungsaufnahmen auf dem Kiez. Auf einem Monitor verfolgen die Beamten die Überwachungsaufnahmen auf dem Kiez.

22 Uhr, kurz nach Schichtbeginn. Polizeiobermeister Golo Schneyer (32) und Hauptkommissar René Fernolendt (44) greifen nach Mütze, Jacke, Funkgerät – und dem letzten Schluck Kaffee. Dann geht es raus in die Kälte: „Erst mal einen Überblick verschaffen, was heute so los ist“, erklären sie gelassen.