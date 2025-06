Zwei Menschen lernen sich auf einer Dating-App kennen, schreiben miteinander, verabreden ein Treffen. Doch vor Ort wartet kein neuer Partner, sondern es warten Angreifer, die gezielt Jagd auf queere Menschen machen: Immer häufiger kommt es auch in Hamburg zu solchen Fällen. Zuletzt gelang es der Polizei, zwei junge Täter in Finkenwerder zu fassen. Wie Online-Dating zu einer ernsthaften Gefahr für die queere Community wird, was die Polizei dagegen unternimmt – und warum es so schwer ist, die Täter zu schnappen.