Auf Medikamente angewiesen: 19-Jähriger aus Klinik verschwunden

Seit Montagvormittag wird Obaidullah Ayubi vermisst. Er hat ein Krankenhaus in Hamburg-Heimfeld verlassen. Nun sucht die Polizei öffentlich nach ihm: Wer hat den 19-Jährigen gesehen?

Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann in einem Krankenhaus am Eißendorfer Pferdeweg (Heimfeld) untergebracht. Doch am Montag soll er das Krankenhaus gegen 11.30 Uhr verlassen haben. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Polizei geht von Gesundheitsgefährdung aus

Da der Mann auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist und die Polizei von einer Gesundheitsgefährdung für ihn ausgeht, wird jetzt öffentlich nach ihm gesucht. Der Vermisste sei 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er hat schwarze Haare und soll zuletzt ein schwarz-gelbes T-Shirt getragen haben. Der 19-Jährige sei zudem sprachlich und motorisch eingeschränkt.

Wer einen Hinweis auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei (040 4286-56789) oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wer den Vermissten sieht, kann direkt den polizeilichen Notruf 110 wählen. (mp)