Eine Frau ist in Eppendorf beim Überqueren der Straße von einem VW erfasst worden. Sie kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Ein VW Golf steht nach dem Unfall mit einer Fußgängerin an der Unfallstelle. Die Frontscheibe ist durch den Zusammenstoß geborsten. Lenthe-Medien

Eine 59-Jährige ist an der Breitenfelder Straße/Ecke Haynsstraße beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto erfasst worden. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Straße ist gesperrt.

Gegen 15.50 Uhr soll die Frau nach Angaben der Polizei unvermittelt auf die Straße getreten sein. Ein herannahendes Auto erfasste sie und verletzte sie schwer, aber nicht lebensgefährlich.

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Nach Informationen von Reportern vor Ort ereignete sich der Unfall an einer Ampel, die wegen Bauarbeiten abgeschaltet war. Die Polizei konnte dies bislang nicht bestätigen. Der Verkehrsunfalldienst ist vor Ort im Einsatz. Die Breitenfelder Straße ist zwischen Curschmannstraße und Schottmüllerstraße derzeit voll gesperrt. (abu)