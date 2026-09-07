Bei einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto wird eine Frau am Sonntagabend verletzt. Was bisher bekannt ist.

Bei einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto ist am Sonntagabend eine Frau verletzt worden. NEWS5 / Sebastian Peters

Schwere Crash auf der Kreuzung: Ein Motorrad und ein Auto sind am Sonntagabend kollidiert. Das Motorrad krachte in die Seite des Pkw.

Der Unfall passierte am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr auf der Kreuzung Landwehr und Bürgerweide, so die Polizei zur MOPO.

Hamburg: Motorrad-Fahrerin in Klinik – Vorfahrt missachtet?

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Die 32-jährige Motorrad-Fahrerin hatte nach ersten Angaben Glück im Unglück – und wurde nur leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst wurde von zwei Schwerverletzten ausgegangen, doch das bestätigte sich laut Polizei nicht.

Wie es zu dem Unfall kam, wird noch untersucht. Ersten Erkenntnissen nach könnte der Pkw die Vorfahrt des Motorrads missachtet haben. Die Unfallstelle war kurz nach Mitternacht wieder geräumt. (mp)