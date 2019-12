Auf Hamburger Krankenhaus-Parkplatz: Feuerwehr rettet Hund aus Hitze-Auto

Othmarschen -

Und wieder hat ein Autofahrer durch seine Gedankenlosigkeit das Leben eines Hundes gefährdet. Der Mann war am Mittwochnachmittag in das Parkhaus des Altonaer Krankenhauses an der Paul-Ehrlich-Straße gefahren. Nachdem er seinen Wagen in der prallen Sonne geparkt hatte, entfernte er sich – und ließ sein Tier im Auto zurück! Polizei und Feuerwehr mussten anrücken.

Die Retter wurden gegen 14.10 Uhr von Passanten alarmiert. Sie hatten das Tier im Auto entdeckt und sofort den Notruf gewählt.



Hundehalter von Polizisten ermahnt

Die eingesetzten Polizisten konnten den Halter ermitteln und ließen eine Durchsage im Krankenhaus machen. Daraufhin kehrte der Autofahrer wieder zu seinem Fahrzeug zurück, wo er von den Beamten ermahnt wurde.

Tierschutzverein und auch die Feuerwehr warnen ausdrücklich davor, Tier bei den anhaltenden sommerlichen Temperaturen alleine im Auto zurückzulassen. Schon gar nicht in praller Sonne. Das Fahrzeug kann sich binnen weniger Minuten extrem aufheizen und die Tiere so in absolute Lebensgefahr bringen.