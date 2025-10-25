Auf Hamburger Autobahn: Pkw geht in Flammen auf – Fahrer verletzt

Schreckmoment für einen Autofahrer in der Nacht zu Samstag auf der A25 Höhe Nettelnburg. Dort schlugen plötzlich Flammen während der Fahrt aus dem Motorraum. Kurz darauf brannte das Auto lichterloh. Der Fahrer wurde verletzt.

Laut Polizei ging die Meldung über ein brennendes Fahrzeug gegen 2.20 Uhr in der Einsatzzentrale ein. Daraufhin seien mehrere Löschfahrzeuge und Streifenwagen zum Unglücksort geschickt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Audi in Vollbrand.

Auto in Flammen – Fahrer verletzt in Klinik

Der Fahrer seinen Wagen geistesgegenwärtig noch auf den Seitenstreifen gelenkt, als während der Fahrt plötzlich Flammen aus dem Motorraum schlugen. Er war verletzt und kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Die Autobahn in Richtung Hamburg war zum frühen Morgen gesperrt.