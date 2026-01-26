Auf frischer Tat erwischt: Drei mutmaßliche Einbrecher in Haft

Die Polizei hat am Samstagabend in Winterhude und Volksdorf mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Die Beamten waren in den Stadtteilen auf Streife, als sie auf die verdächtigen Personen aufmerksam wurden.

Zunächst war der Besatzung eines Streifenwagens gegen 20.05 Uhr eine optische Alarmanlage an einem Haus an der Maria-Louisen-Straße in Winterhude aufgefallen. Kurz darauf erblickten die Beamten einen verdächtigen Mann (28) auf dem Innenhof, der von einem Haus in ein anderes Haus lief. Zuvor hatte er offenbar eine Scheibe eingeschlagen.

Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Polizisten umstellten mithilfe eines Diensthundes das Gebäude und konnten den 28-Jährigen kurz darauf festnehmen. Bei ihm wurden mutmaßlich gestohlener Schmuck sowie Einbruchswerkzeug sichergestellt. Ein Richter erließ einen Haftbefehl.

Beim zweiten Fall am selben Abend hatten Zivilfahnder in Volksdorf gegen 20.10 Uhr zwei Männer (34 und 36 Jahre) entdeckt, die sich verdächtig verhielten. Sie folgten ihnen unauffällig bis zum Bahnhof Berne und stellten die Verdächtigen. Bei ihnen wurden neben Einbruchswerkzeug auch Schmuck und Münzen gefunden, die vermutlich aus Einbrüchen stammten.

Das könnte Sie auch interessieren: Frau erwischt Einbrecher in ihrer Wohnung – Polizei umstellt Wohnblock in Hamburg

Bei der weiteren Überprüfung stellten die Fahnder dann fest, dass gegen den 36-Jährigen ein internationaler Haftbefehl wegen Einbrüchen erlassen worden war. Auch nach dem Jüngeren wurde bereits gefahndet. Ein Richter erließ auch gegen ihn einen Haftbefehl. Die Männer sollen für mehrere Einbrüche im Stadtgebiet verantwortlich sein.