Auf frischer Tat: Polizei nimmt Einbrecher in Eppendorf fest

Zivilfahndern der Hamburger Polizei haben in der Nacht zu Donnerstag in Eppendorf einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Bei ihm wurde jede Menge potenzielles Tatwerkzeug gefunden.

Die Zivilfahnder entdeckten gegen 0.40 Uhr an einer Baustelle am Loehrsweg einen Mann (33), der sich verdächtig verhielt. Daraufhin untersuchten die Beamten den Bereich genauer und entdeckten zwei aufgebrochene Baucontainer.

Einbrecher im Keller eines Wohnhauses aufgespürt

Den 33-Jährigen spürten die Beamten dann kurz darauf im Keller eines Wohnhauses auf. Dort entdeckten sie dann auch zwei aufgebrochene Kellerverschläge und nahmen den Mann fest. Bei ihm wurden neben Aufbruchswerkzeug und Pfefferspray auch mehrere Messer sichergestellt.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellten die Polizisten einen verdächtigen Mazda fest, der dem Tatverdächtigen zugeordnet wurde. An dem Fahrzeug waren zwei unterschiedliche Kennzeichen angebracht, die zuvor in Fuhlsbüttel gestohlen worden waren. Hier fanden sie weiteres Aufbruchswerkzeug sowie eine Sturmhaube. Der 33-Jährige kam vor einen Haftrichter.