Auf frischer Tat: Bundespolizei stellt Diebe am Verladebahnhof Moorfleet

Zwei Männer sind am Freitagmorgen am Verladebahnhof Moorfleet (Billwerder) von Bundespolizisten festgenommen worden: Sie sollen auf frischer Tat beim Klauen erwischt worden sein. Die Beamten sprechen von einem „großen Ermittlungserfolg“.

Die Männer sollen Transportgüter aus Containern gestohlen haben. Weil es in den vergangenen Wochen vermehrt zu solchen Taten in dem Bereich kam, legte sich die Bundespolizei auf die Lauer. Mit Erfolg: Mutmaßliches Diebesgut, was die Männer bei sich hatten, wurde sichergestellt. Die Beamten durchsuchten auch ein angrenzendes Waldstück.

Hamburg: Bundespolizei stellt Diebe am Bahnhof Moorfleet

Bei den vergangenen Taten waren vor allem Elektrogeräte und Lederwaren aus Transportzügen und -wagen geklaut worden. „Das Deliktsfeld haben wir auf dem Schirm“, so ein Bundespolizei-Sprecher. Man bekämpfe solche Taten mit gezielter Präventionsarbeit.

Ob die am Freitag festgenommenen Männer auch für die Diebesserie verantwortlich sind, ist noch unklar. „Das wird sich im Laufe der weiter andauernden Ermittlungen zeigen“, sagte der Sprecher. (dg)