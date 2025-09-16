Verdächtige Geräusche: Aufmerksame Zeugin ertappt Einbrecher in Wohnmobil

Dank des schnellen Handelns einer Zeugin konnte am Montagnachmittag in Eilbek ein mutmaßlicher Einbrecher festgenommen werden. Der 23-Jährige steht im Verdacht, zwei Wohnmobile aufgebrochen zu haben.

Die Frau hatte in der Straße Blumenau bemerkt, dass das Fenster ihres Wohnmobils eingeschlagen war. Gleichzeitig hörte sie verdächtige Geräusche aus dem Inneren und sah kurz darauf einen Mann, der das Fahrzeug verließ – mit einem Rucksack und einer Tüte in der Hand.

Die Zeugin reagierte sofort: Sie alarmierte die Polizei und sprach den Mann an. Dieser behauptete, er habe lediglich im Wohnmobil geschlafen. Einsatzkräfte des Polizeikommissariats 31 (PK 31) nahmen den Mann noch vor Ort vorläufig fest. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23-jährigen Algerier.

Polizei stellt Beweismittel bei Einbrecher sicher

Bei der Durchsuchung fanden die Beamt:innen elektronische Geräte, die dem Einbruch in das Wohnmobil in Eilbek sowie einem weiteren Aufbruch in Winterhude zugeordnet werden konnten. Die Gegenstände wurden als Beweismittel sichergestellt.

Der Mann wurde ins Untersuchungsgefängnis gebracht und soll sich noch heute einem Haftrichter stellen. (mp)