Auf dem Weg zur Schule: Vater mit Tochter auf Roller kollidiert mit Radfahrer

Der Schulranzen des Mädchens steht vor dem Roller des Vaters. Foto: NEWS5 / Fabian Höfig

Crash am Montagmorgen in Altona: Ein Motorroller und ein Fahrrad sind zusammengestoßen – ein Mann wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.15 Uhr an der Kreuzung Max-Brauer-Allee/Bei der Johanniskirche. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Radfahrer auf der Max-Brauer-Allee in Richtung Rothenbaum, während ein Rollerfahrer aus der Gegenrichtung nach links in die Straße Bei der Johanniskirche abbiegen wollte.

Vater und Tochter auf Roller unterwegs

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Auf dem Roller saßen ein Vater (44 Jahre) und seine siebenjährige Tochter mit Schulranzen – sie waren wohl auf dem Weg zur Schule. Bei der Kollision stürzten alle Beteiligten.

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Der 57-jährige Radfahrer erlitt dabei Verletzungen am Oberkörper, wie die Polizei der MOPO mitteilte. Er kam mit einem Rettungswagen ins UKE. Vater und Tochter blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt, das Kind wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Kinderkrankenhaus gebracht.

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Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (rei)