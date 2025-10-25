Schlägerei am Bahnhof im Video: Polizei stoppt Hunderte Fußball-Fans

Eine Schlägerei zwischen Fans des VfL Wolfsburg und des FC St. Pauli in Hannover hat in Hamburg zu einem großen Polizeieinsatz geführt. Hunderte Fußballfans wurden aus dem Zug geholt und überprüft.

Am Samstag ist es auf dem Hauptbahnhof Hannover zu Auseinandersetzungen zwischen Fußballfans aus Wolfsburg und St. Pauli gekommen. Nach Angaben der Bundespolizei waren rund 400 Anhänger des VfL Wolfsburg betroffen: Rund die Hälfte wurde in Harburg aus dem Zug geholt und kontrolliert.

Auf einem im Internet kursierenden Video, das die Schlägerei zeigen soll, ist zu sehen, wie dunkel gekleidete Männer aufeinander einprügeln, mit Baustellenabsperrungen werfen und schließlich türmen, als die Polizei am Gleis erscheint. Nach ersten Erkenntnissen waren die Fanlager am gegen 9.45 Uhr aufeinandergetroffen, bevor die Polizei schließlich eingriff und die Gruppen trennte. Auch in den Fanzügen soll es kleinere Schlägereien gegeben haben, dies ist aber noch nicht bestätigt.

St. Pauli and Wolfsburg fans ran into each other at the train station in Hannover earlier today



Pauli were heading to Frankfurt, Wolfsburg to Hamburg. pic.twitter.com/3RPzfVP3NE October 25, 2025

Laut einem Sprecher der Bundespolizei postierte sich ein Großaufgebot von Einsatzkräften der Bundes- und Landespolizei am Bahnhof Harburg und erwartete dort einen Zug mit rund 400 Wolfsburger Fans. 200 von ihnen wurden aus dem Bahnhof gebracht, um sie zu überprüfen. Der Rest konnte seinen Weg ins Volksparkstadion fortsetzen.

Auch Anhänger des FC St. Pauli wurden von der Polizei gestoppt – sie waren auf dem Weg zum Auswärtsspiel in Frankfurt. Nach bisherigen Informationen wurden sie in Frankfurt aus dem Zug geholt und dort kontrolliert.