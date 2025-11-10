Bedrohungslage! Polizei kracht doppelt auf dem Weg zum Einsatz – Beamtin verletzt

Das kommt selten vor: Auf dem Weg zu einem Einsatz sind am Sonntagabend gleich zwei Streifenwagen mit einem Pkw kollidiert – und beide Male mit einem VW. Die Beamten wurden nach Wentorf gerufen, weil es dort zu einer Bedrohungslage kam.

Kurz vor 22 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein: Ein Mann soll in Wentorf andere Personen lautstark bedroht haben. Auch von einem Messer war die Rede. Deshalb rief die Polizei Schleswig-Holstein auch Kollegen aus Hamburg zum Einsatzort.

Streifenwagen kollidiert mit Pkw – Beamtin verletzt

Dabei stieß ein Streifenwagen aus der Hansestadt auf der Wentorfer Straße, Ecke Schlebuschweg, in Bergedorf mit einem VW zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt. Die Beamtin auf dem Beifahrersitz wurde leicht verletzt.

Der zweite Unfall mit einem Streifenwagen passierte im Richtweg in Geesthacht. Auch dieses Mal war es ein VW, mit dem das Polizeiauto kollidierte. Verletzt wurde niemand.

Die Beamten bekamen die Lage vor Ort in Wentorf schnell in den Griff. Eine Person wurde mit aufs Polizeirevier genommen. Ein Messer war zu keiner Zeit im Spiel. (rei)