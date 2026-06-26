Ein Mann sitzt tot hinter dem Lenkrad. Seine Leiche kommt in die Rechtsmedizin – war es die Hitze?

Polizisten durchsuchen den Laster, in dem der Tote gefunden wurde. Lenthe-Medien/Reimer

Auf dem Rasthof Harburger Berge Ost (Marmstorf) ist am Freitagvormittag eine Leiche in der Fahrerkabine eines Lkw aufgefunden worden. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei war am Vormittag von anderen, besorgten Lkw-Fahrern darauf aufmerksam gemacht worden, dass der betroffene Laster nicht bewegt worden sei. Eine Streife wurde daraufhin entsandt, um den Sachverhalt zu überprüfen.

Leiche kommt in die Rechtsmedizin

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Dabei wurde tatsächlich festgestellt, dass der Fahrer tot hinter seinem Lenkrad saß. Der informierte Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Mannes, dessen Identität noch unbekannt ist, feststellen.

Die Todesermittler des LKA 41 übernahmen die Ermittlungen in dem Fall. Der Laster wurde versiegelt, die Leiche in die Rechtsmedizin gebracht. Dort soll nun die Todesursache geklärt werden.

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Geprüft wird auch, ob der Mann, der am Donnerstagabend auf den Rasthof fuhr, womöglich eine Vorerkrankung hatte oder ob die enorme Hitze Einfluss auf den Gesundheitszustand des Mannes nahm. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder ein Verbrechen gebe es einem Polizeisprecher zufolge nicht.