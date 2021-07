Unfall in Hamburg: Auf dem Overwerder Hauptdeich fuhr am Sonntagabend ein Auto einen Rennradfahrer an. Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten Radler ins Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall um 20.15 Uhr an der Ecke zum Overwerder Weg, als das Auto vom Standstreifen in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Offenbar fuhr das Auto beim Wendemanöver rückwärts den Radfahrer um.

Unfall in Hamburg: Mann mit Kopfverletzung ins Krankenhaus

Der Radfahrer erlitt laut der Polizei Verletzungen am Arm und eine Kopfverletzung, wegen der er ins AK Boberg gebracht wurde. Der Mann war ansprechbar, Lebensgefahr bestand nicht. Seine Freundin, die den Unfall mit ansah, stand unter Schock.

Mit einem Rettungshubschrauber kam der Mann ins Krankenhaus. (ncd)